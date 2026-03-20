Olay, dün Bornova ilçesinde meydana geldi. Buca-Bornova hattında ilerleyen minibüste bulunan hamile kadın, aniden doğum sancısı yaşamaya başladı. Sancıların kısa sürede artmasıyla birlikte doğum araç içinde gerçekleşti. O anlarda minibüste bulunan diğer yolcular da anneye destek olmak için çaba gösterdi. Doğumun ardından bebeğin göbek bağı araç içerisinde kesildi. Durumu fark eden minibüs şoförü, güzergahını değiştirerek en yakın hastaneye yöneldi. Soğukkanlı davranan şoför, anne ve bebeğin sağlık ekiplerine hızlıca ulaştırılmasını sağladı. Hastanede kontrol altına alınan anne ve bebeğin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

