Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkii Hüseyinli Kavşağı'nda kontrolden çıkan bir otomobil bariyere çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan yolcu hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan araç bariyere girip takla atarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçtaki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.