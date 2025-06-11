Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binada yıkım kontrolden çıktı. Mahalle sakini gazetecilere röportaj verdiği esnada, binadan kopan moloz ve beton parçaları tekrar apartmanın bahçesine düştü. Panik dolu o anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Kara Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan beton parçaları yan apartmanın bahçesine düşerek binaya giriş çıkışında risk oluşturdu. Yıkım esnasında yeterli güvenlik önlemi almadığı dikkat çeken yıkım ekibi ise çalışmalarına devam etti. Yıkım çalışmaları başladığı esnada yeterli önlem alınmadığını fark eden mahalle sakini Nilüfer Kartal duruma isyan etti.

Kartal, konuyla ilgili olarak gazetecilere konuştuğu esnada yıkım devam ederken binadan kopan beton parçaları tekrar bitişik apartmanın bahçesine döküldü. Yaşanan o panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, Kartal’ın röportaj verdiği esnada yıkımı gerçekleştiren vincin binaya teması sonrasında moloz ve beton parçalarının diğer apartmanın girişine döküldüğü anlar yer aldı. Kıl payı kimsenin yaralanmadığı olayın ardından zabıta ekipleri yıkım yerine gelerek gerekli kontrolleri sağladı.

Yıkımın sabah saatlerinde başladığını ve belediyeyi haberdar ederek önlemler almaları gerektiğini söylediğini aktaran mahalle sakini Nilüfer Kartal, "Sabah saat kaçtan beri arıyorum. Daha burası yıkılmadan önce yıkım ekibine demiştim, belediyeyi çağırmıştım gelir ilgilenirsiniz diye. En azından yıkım yapılırken durun burada bekleyin dedik. Yani Avcılar’ın tamamında bir kentsel dönüşüm oluyor en azından bir ekip yollarsınız" dedi.