Gram altın 6.315,18 liradan alınırken 6.460,06 liradan satılıyor. 22 ayar altın alışta 5.788,19 lira, satışta ise 6.190 lira seviyesinde işlem görüyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3.595,62 lira, satış fiyatı ise 4.050 lira olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 10.193,93 liradan alınıp 10.700 liradan satılırken, eski çeyrek altın 10.185,78 lira alış ve 10.526,40 lira satış fiyatıyla listelendi. Yarım altın 20.322,67 liradan alınırken 21.400 liradan satılıyor. Tam altın ise 40.633,11 lira alış ve 42.800 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.