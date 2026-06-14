Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Barış Alper Yılmaz’ın son çizgiye inmeden içeriye çevirdiği meşin yuvarlak savunmadan sekti. Topu ceza alanı ön çizgisinde önünde bulan Arda Güler’in vuruşunu kaleci Beach kontrol etti.
27. dakikada Paul Okon-Engstler’in kendi yarı sahasında gönderdiği uzun topta sol kanattan savunma arkasına sarkan Irankunda, çapraz pozisyondan ceza alanına girip kaleci Uğurcan’ın yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
30. dakikada Orkun Kökçü’nün ortasında Avustralya savunmasından dönen topu ceza sahası dışında bulan Abdülkerim Bardakcı’nın yaklaşık 20 metreden gelişine çektiği sert şuttan meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri geldi.
45. dakikada sol kattan topla birlikte ilerleyen Irankunda’nın çapraz koşu yaparak kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza sahası çizgisi üzerinden yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.
50. dakikada Avustralya ceza sahasında oluşan karambol sonrası Avustralya savunması pozisyonu iyi uzaklaştıramadı. Dönen topu ceza yayı üzerinde önünde bulan İsmail'in şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
57. dakikada A Milli Futbol Takımı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Arda'nın sağ köşeye yaptığı ser vuruşta kaleci Beach uzanarak son anda meşin yuvarlağın çizgiyi geçmesine engel oldu.
72. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Zeki Çelik'in ceza alanına girmesinin ardından son çizgiye inip yaptığı vuruşu kaleci Beach kornere çeldi.
75. dakikada sağ kanatta taç çizgisi yakınında topla bulunan Metcalfe'nin ceza yayından sağ köşeye çektiği sert şutta top filelerle buluştu. 2-0
Stat: BC Place
Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno
Avustralya: Patrick Beach, Alessandro Circati, Jacop İtaliano (Jason Geria dk. 74), Jardon Bos (Aziz Behich dk. 84), Harry Souttar, Cameron Burgess, Connor Metcalfe, Aiden ONeill, Paul Okon-Engstler (Jackson Irvine dk. 84), Mohammed Toure (Tete Yengi dk. 74), Nestory Irankunda Nishan Velupillay (dk. 61)
Yedekler: Mathew Ryan, Paul Izzo, Milos Degenek, Mathew Leckie, Ajdin Hrustic, Awer Mabil, Cameron Devlin, Kai Trawin, Cristian Volpato, Lucas Herrington
Teknik Direktör: Tony Popovic
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Mert Müldür dk. 81), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü (Yunus Akgün dk. 62), Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek (Salih Özcan dk. 81), Kerem Aktürkoğlu (Deniz Gül dk. 85), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Kenan Yıldız dk. 46)
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydın, Can Uzun
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Nestory Irankunda (dk. 27), Connor Metcalfe (dk. 75) (Avustralya)
Sarı kart: Yunus Akgün (Türkiye)