

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Ortaköy yolu üzerinde seyir halinde olan Hamza Bahadır A.(19) yönetimindeki motosiklete, iddiaya göre arkasından seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir kamyonet sollama yapmak isterken çarpıp kaçtı.

Kaza sonucu devrilen motosiklette sürücü ile yolcu konumunda bulunan Abdul A.(39) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.