Yaklaşık 250 araç ve 700 vatandaşın katıldığı organizasyonda kırmızı-beyaz renklere bürünen şehirde milli heyecan sokaklara taştı. Yerli ve milli otomobil Togg'ların yoğunlukta olduğu konvoy, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Konvoy anı dron ile görüntülendi.



Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belirlenen noktada toplanan vatandaşlar, araçlarını Türk bayrakları, milli takım flamaları ve çeşitli süslemelerle donattı. Konvoyun hareket etmesiyle birlikte kent merkezinde renkli görüntüler oluşurken, sürücüler korna çalarak milli takıma destek mesajları verdi. Güzergah boyunca vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ve yol kenarlarından konvoyu selamladı. Özellikle yerli üretim Togg marka araçların yoğun katılım gösterdiği organizasyonda, onlarca Togg'un oluşturduğu görüntü dikkat çekti. Vatandaşlar, hem milli takıma hem de Türkiye'nin yerli otomobiline destek vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.



Konvoya katılanlar arasında sosyal medyada "Yerli Kamavinga" olarak tanınan fenomen isim de yer aldı. Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Kamavinga, A Milli Takım'ın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bugün burada Türkiye için toplandık. Milli takımımızın başarılı olacağına inanıyoruz. Tüm kalbimizle onları destekliyoruz" dedi.

Açıklamalarının ardından futbol topuyla yeteneklerini sergileyen Kamavinga, yaptığı freestyle hareketlerle vatandaşların ilgisini çekti. Top hakimiyetiyle beğeni toplayan fenomen isim, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.



Bursa'nın birçok noktasını gezen konvoy, şehir turu boyunca güvenlik ekiplerinin koordinasyonunda ilerledi. Trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler alınırken, organizasyon sorunsuz şekilde tamamlandı.

Kent turunun ardından yüzlerce araç ve vatandaş, milli maçın dev ekrandan yayınlandığı Nilüfer Belediye Binası önünde bir araya geldi. Burada toplanan taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlar yaparak milli takım lehine destek gösterilerinde bulundu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla tribün atmosferi oluşturan vatandaşlar, karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti.