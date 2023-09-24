Ankara'nın Ayaş ilçesinde, 10 yaşındaki oğlu Emir Dağlıoğlu'nu av gezisinde tüfeğini kontrol ettiği sırada kazara vurarak ölümüne neden olan Göksel Dağlıoğlu'nun, olaydan önce ayrıldığı eşine bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Emir Dağlıoğlu'nun dayısı Ferhat Yurt, "Önceki gün eşine 'Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim' diye mesaj göndermiş. Ama ben bir insanın bilerek çocuğunu öldüreceğini düşünmüyorum" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan ve bir süre önce eşinden boşanan oto aksesuar satıcısı Göksel Dağlıoğlu, dün sabah saatlerinde birlikte yaşadığı oğlu Emir Dağlıoğlu ile Ayaş ilçesine bağlı Evci köyüne gitti. Baba Dağlıoğlu, iddiaya göre, tüfeğini kontrol ettiği sırada kazara yanında bulunan oğlunu vurdu. Oğlunun ölümüne neden olan baba, aynı silahı kullanarak kendine ateş ederek yaşamına son verdi. Baba ve oğlunun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baba Dağlıoğlu'nun cenazesi, Sincan Malıköy Mezarlığı'nda defnedildi. Oğlu Emir Dağlıoğlu için ise Sincan Cimşit Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende anne Tuğba Temur, güçlükle ayakta durdu ve "Oğlum" diye ağladı. Yakınları da sinir krizi geçirdi.

Emir Dağlıoğlu'nun dayısı Ferhat Yurt, Göksel Dağlıoğlu'nun av tutkunu bir kişi olduğunu ve dün de oğluyla birlikte ava gittiğini söyledi. Yurt, "Sabahında bize haber geldi. Çocuğun yanlışlıkla vurulduğu yönünde. Sonra da intihar etmiş. Ancak önceki gün eşine 'Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim' diye mesaj göndermiş. Anne ile babanın arası iyi değildi, sıkıntılar vardı. Vefat eden çocuğa babası bakıyordu. Diğer çocuk da annesinde kalmıştı. Her ihtimali düşünmek lazım ama ben bir insanın bilerek çocuğunu öldüreceğini düşünmüyorum. Anne ile baba arasındaki problemlerden bize çok bahsetmiyorlardı. Bilerek mi oldu bu olay, yoksa yanlışlıkla mı, biz de bilmiyoruz" şeklinde konuştu.