Dün gece, Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katında olay meydana geldi. Olayın merkezinde, 3 çocuk babası olan Turgut Y. ve eşi Bahar Y. arasındaki bir kumar anlaşmazlığı bulunuyordu. İddiaya göre bu anlaşmazlık, gece boyunca büyüdü ve sonunda tartışmaya dönüştü.

Turgut Y., kumar borcu yüzünden eşi Bahar Y. ile ciddi bir çatışma yaşadı. Bu çatışma sonucunda Turgut Y., mutfaktan aldığı bir ekmek bıçağı ile eşi Bahar Y.'yi ve çocukları Züleyha (3), Uğur (5) ve Mehmet Y.'yi rehin aldı. Ev içinde yükselen sesler, komşuların dikkatini çekti ve hemen polisi aramalarına neden oldu.

Polis ekipleri, kısa süre içinde olay yerine ulaştı ve Turgut Y.'nin eşi ve çocuklarını rehin aldığını tespit etti. Hemen ambulans, itfaiye ekipleri ve özel harekat timleri çağrıldı. Polis, Turgut Y.'ye "Teslim ol" çağrısında bulunduğunda, Turgut Y. "Babam gelsin, namus sözü veriyorum, kapıyı açacağım" dedi. Bunun üzerine, baba Fevziye Y. polis ekipleri tarafından getirildi, ancak Turgut Y. kapıyı açmamakta direndi.

Polisin çabaları sonuç vermediği için özel harekat timleri, Turgut Y.'nin evinin kapısını koçbaşı kullanarak kırdı ve içeri girdi. Aynı anda, itfaiye ekipleri de merdiven kullanarak evin penceresine çıkmaya çalıştı. İçeri giren polis, kadını ve 3 çocuğunu kurtardı. Aile, binadan çıkarılırken ambulansla hastaneye götürüldü. Turgut Y., yüzüne biber gazı sıkıldıktan sonra polis aracı ile polis merkezine götürüldü ve ifadesi alındı. Ancak mahkeme tarafından serbest bırakıldı.