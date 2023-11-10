Olay, Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi’nde bulunan bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce 20 yaşındaki kişi, gökdelenin 55. katındaki seyir terasından havalandırma boşluğuna düştü. Zemine çakılan gencin, hayatını kaybettiği belirlendi.

2 GÜN SONRA ÇALIŞANLAR FARK ETTİ

20 yaşındaki gencin düşmesinin etkisiyle binanın alt kısmında bulunan cam çatının da kırıldığı tespit edildi. Feci olayın üzerinden 2 gün geçtikten sonra çalışanlar tarafından fark edildi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ceset itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Öte yandan adının Yusuf olduğu öğrenilen şahsın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

"DÜŞTÜĞÜ ANDA ORADAKİ CAMI KIRIP İÇERİYE DOĞRU GİRMİŞ"

Olayın yaşandığı yere yakın bir yerde esnaflık yapan Mustafa Hartavi, “Sabah dükkanımızı açtığımızda çok sayıda itfaiye ekibinin burada olduğunu gördük. Çevreden duyduğuma göre 2 gün önce burada bir genç intihar etmiş. Daha yeni fark edilmiş. İtfaiye ekipleri de onu kurtarmaya çalışıyorlardı. AVM’nin seyir katından atlamış. Kişi 55’inci kattan aşağı düşmüş. Kişi düştüğü anda oradaki camı kırıp içeriye doğru girmiş. 1 saattir ekipler o düşen kişiyi kurtarmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.