Kayseri Ticaret Odası’nda Avrupa Birliği'nin (AB) temellerinin atıldığı 9 Mayıs Avrupa Günü düzenlenen resepsiyonla kutlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AB'nin temellerinin atıldığı 9 Mayıs, Kayseri’de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu yıl 'Dayanışma' temasıyla kutlanıyor. 'Birlikte güçlüyüz' sloganı ile Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda resepsiyon düzenlendi.

AB Türkiye delegasyonu desteğinde yapılan resepsiyona, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, üniversiteler, kamu kurumları ve STK larıdan temsilciler katıldı.

“Türkiye’siz AB, AB’siz Türkiye Olmaz”

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, AB - Türkiye ilişkileri ve bunun taraflar arasındaki önemine değinerek şunları söyledi:

“Avrupa Birliği’nin kuruluş fikirlerinin ilk şekillendiği günlerden bu yana Türkiye bu birliğe katılmak konusunda istekli olmuştur. Bu sürecin sonunda, iki tarafında menfaatine olacağına inandığımız “tam üyelik” beklentimizin gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Türkiyesiz Avrupa Birliği, Avrupa Birliği’siz Türkiye olamayacağı fikrini ve demokratik değerleri her zaman savunmuş ve Türkiye'nin Avrupa bütünleşmesi içinde hak ettiği yeri alması için atılan adımları destekliyor, geleceğe daha büyük bir umut ve iyimserlikle bakıyorum.

Bu bağlamda özellikle altını çizmek istediğim husus, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin artık her iki taraf için de geriye dönüşü mümkün olmayan bir yola girmiş olmasıdır.”

“Deprem Felaketinde Avrupa Ülkelerinin Yaptığı Yardımlar Bizim İçin Değerlidir”

AB’nin deprem sonrası katkılarına değinen Gülsoy, “6 Şubat’ta ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Asrın felaketinden sonra Avrupa ve Türkiye arasındaki ‘dayanışma’ bir kez daha öne çıktı. Depremden sonra, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 1600'den fazla arama-kurtarma görevlisi ve 111 arama köpeğinden oluşan 32 arama kurtarma ekibi ile Türkiye'ye yardıma koştu. Mart ayında Avrupa Birliği ve Uluslararası Toplum üyeleri bir Bağış Konferansı düzenledi. Türkiye'deki depremzedeleri desteklemek için 6 Milyar Avro’nun üzerinde yardım taahhüdünde bulundu. Bu yıl Avrupa Birliği’nin doğum gününü dayanışma ruhuna uygun olarak “Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla kutluyor. Bu sloganın Kayseri Ticaret Odası” olarak yıllardır kullandığımız sloganla aynı olması güzel bir tesadüf olmuştur.” ifadelerini kullandı.

“KTO da AB destekli projelerimiz Tüm hızıyla Devam Ediyor”

KTO da devam eden AB projelerine vurgu yapan Gülsoy, “Üniversitelerimiz, Kurumlarımız ve STK larımızla yeni ve nitelikli projeler konusunda kapsamlı işbirliği yapmak için hazır olduklarını belirtti. Gülsoy, “Kayseri Ticaret Odası şehrimizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik birçok proje yürütmektedir. AB destekli ENHANCER hibe programı ile hayata geçirdiğimiz “Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi” ve kuluçka merkezimiz ile girişimcilerimiz ve iş dünyamızın hizmetine sunduk. Bir diğer projemiz olan, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ve ORAN Kalkınma ajansımız desteği ile devam eden “E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi” projelerimiz ile şehrimiz ve ülkemiz ihracatına katkı sunmayı hedefliyoruz.” dedi

Etkinlikte; Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Fatma Ünlü “Avrupa Birliği Tarihi ve Kuruluş Felsefesi” ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ)Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Mehmet Celil Çelebi “Avrupa Birliği Değerleri ve Politikaları” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlik Konuşmaların ardından fuaye alanında gerçekleştirilen Kokteyl ve müzik dinletisi ile devam etti. Burada katılımcılar sohbet etme imkanı da buldu.