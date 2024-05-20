“Düşle” diyerek gençlerin ve çocukların hayallerine ilham veren özgün mobilya tasarımlarıyla bir dünya markası olan Çilek Mobilya, ekibini yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Ufuk İnce, şirkette Satıştan Sorumlu Genel Müdür pozisyonuna getirildi.

Ufuk İnce, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra 2008 yılında Sabancı Üniversitesi’nde MBA programını bitirdi. 2004'ten beri iş hayatında olan İnce, STA Joint Venture, Loft Jeans, Colin’s firmalarında üst düzey yöneticilik yaptı. İnce, 2015-2018 yılları arasında Hollanda merkezli moda markası olan Mexx’in Batı Avrupa’daki satış operasyonlarını yönetti. Son olarak İnce, Colin’s firmasında Head of Sales Group olarak görev aldı.

50’den fazla ülkede 500’ün üzerinde satış noktası

Çilek Mobilya CEO’su Muzaffer Çilek, bu topraklardan çıkmış bir çocuk mobilya markasını tüm dünyaya ulaştırmak adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti. Daha sonra Çilek şu ifadeleri kullandı: “Küresel anlamda bebek, çocuk ve genç odalarına odaklanan mobilya şirketleri arasındaki en beğenilen markalarından biriyiz. 28 yıldır 5 kıtada 50’den fazla ülkede, 500’ün üzerinde satış noktasında, özgün tasarımlarımızı dünya çocuklarının beğenisine sunuyoruz. Çilek markasını tüm dünyada nesilden nesile sürdürülebilir kılma vizyonumuz ile aramıza katılan yeni arkadaşlarımız ve uzun zamandır bizimle olan ekiplerimizle birlikte büyüme yolculuğumuza devam ediyoruz”