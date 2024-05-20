“İnegöl’de yer mi bulunamıyor” diyerek iktidar partisini ve İnegöl belediyesini eleştiren Başkan Bayrak, devletin zarara sokulmasına karşı çıktıklarını ifade etti. Bayrak, İnegöl’de 13 yıl önce yapılan adalet sarayının yetersiz kalmasını vizyonsuzluk olarak niteledi.

ADLİYE SARAYI YETERSİZ!

İnegöl’ün 50 yıllık nüfus artış oranının belli olmasına karşın hesap edilmeden yapılan yeni adliye sarayının yetersiz kaldığını ifade eden Bayrak, kendilerine gelen kiralık yer arayışı duyumlarına ise üzüldüklerini ifade etti. Bayrak yaptığı açıklamasında, “Mevcut Adalet Sarayı ihtiyaca cevap veremez hale geldiğinden, bazı birimler için yer arayışına girişilmiştir. Bu bağlamda mevcut bir inşaatın 2.5 katının tadilatı yapılarak kiralanması için aylık 300.000 TL bedelle kiralama yapılacağı yönünde anlaşma yapıldığına dair duyum aldık” dedi.

KİRA BEDELİ DAHA DA ARTACAK

Söz konusu kira bedelinin Temmuz ayında artacağını ve bundan devletin daha fazla zarar edeceğini söyleyen Başkan Bayrak, tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bir dönemde bunun yanlış olduğunu belirtti. Bayrak, “Ancak bu bedelin Temmuz ayında Tefe Tüfe hesabıyla artacağı muhakkaktır. Gerek kira bedeli gerekse tadilat için yapılacak harcamalar dikkate alındığında devlete ciddi anlamda yük getirecektir. Dolayısı ile hükümetin tasarruf tedbirleri havada kalacaktır” dedi.

5. MEVSİM TAHSİS EDİLEBİLİR…

Kiralık yer arayışı devam ederken, konuyla ilgili yeni Kaymakamlık binasının tamamlanması sonrasında 5. Mevsim Kültür Merkezinde boşalacak alanın Adliye Sarayına verilmesinin gündeme geldiği, ancak olumsuz cevap alındığını belirten Bayrak, Adliye Sarayına belediyeye ait olan kamu binalarında tahsis edilebileceğini ifade etti. Açıklamasına devam eden Bayrak, “Bunu önlemek için Belediye başkanlığından halen Kaymakamlık tarafından kullanılan ve Kaymakamlık yeni yapılan kendi binasına taşındığında boşalacak olan 5. Mevsim olarak tanımlanan binanın 2. katının İnegöl Adliyesine tahsis edilmesi talep edilmiş, ancak olumsuz cevap alınmıştır. Ayrıca belediyenin yeni yapılan binasına taşınması sebebiyle boşalan ve belediyeye ait olan kamu binaları da İnegöl Adliyesine tahsis edilebilir” dedi.