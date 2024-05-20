Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu iddialarıyla tutuklama emri talep etti. Mahkeme, Netanyahu'nun savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarda cezai sorumluluğu olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğunu açıkladı.

Mahkeme savcısı ayrıca, 7 Ekim'de İsrail'e yapılan saldırılarda rol oynadıkları iddiasıyla Hamas'ın önde gelen üç üyesi hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etti. Tutuklanması istenen Hamas üyeleri; Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf olarak açıklandı.

İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid, UCM savcısının İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında tutuklama emri istemesini “felaket” olarak nitelendirdi ve kınadı. Lapid, parlamentodaki konuşmasında, ABD Kongresi'nin toplanarak UCM kararını kınamasını beklediğini dile getirdi.

Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ise karara hemen tepki gösterdi. Gantz, "BMGK savcısının tutuklama emri istemesi başlı başına tarihi bir suç" ifadelerini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise UCM savcısının kararını, Nazi propagandasını hatırlatan bir "ikiyüzlülük ve Yahudi nefreti gösterisi" olarak nitelendirdi. Smotrich, "Onlara karşı tutuklama emri hepimize karşı tutuklama emridir" diyerek İsrail'e dost ülkeleri UCM'yi dağıtmak için harekete geçmeye çağırdı.