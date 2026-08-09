Kocaeli'de turizm firması sahibi Vedat Tuncay, sahip olduğu tur otobüsünü ecdat sevgisini yansıtmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet, 2. Abdülhamid Han, Kudüs ve Mescid-i Aksa görselleriyle kaplattı. Özel bir çalışmayla dış yüzeyi tamamen tarihi motiflerle donatılan araç, trafikte vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Türk ulusunun tarihi değerlerine sahip çıkmak ve bu ruhu yollara taşımak için aracı özel olarak hazırlattığını belirten Tuncay, otobüsün yurt dışı seferlerinde de kullanılacağını kaydetti.

'Umarım amacına ulaşmıştır'

Aracın hazırlanma sürecini anlatan Vedat Tuncay, 'Bu aracı kendimiz için özel olarak yaptırdık. Osmanlı'yı, atalarımızı ve dedelerimizi sevdiğimiz için araca Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü koyduk. Atalarımızdan Fatih Sultan Mehmet ile Abdülhamid Han'ın fotoğraflarını ve görsellerini de ilave ettirdik. Türkiye'de böyle farklı bir şey yapmak istedik. Herhalde amacına ulaşmıştır' dedi.

'Yurt dışında 'Osmanlı geliyor' hissiyatını yaşatmak istedik'

Otobüsün yurt dışı turlarında da kullanılacağını aktaran Tuncay, şunları kaydetti:

'Yurt dışında, firmamız tarafından düzenlenen gezilerimiz var. Bunu yurt dışında da kullanacağız ve tepkileri ölçeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hani 'Osmanlı geliyor, Türkler geliyor' diye bir söylem vardır. Bunun için yaptık. Osmanlı'yı, atalarımızı ve dedelerimizi anabilmek için bu görselleri kullandık.'

Tasarımın 2. Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu tarafından da incelendiğini ve beğenildiğini ifade eden Tuncay, ilerleyen süreçte benzer konseptte yeni projeler hazırlayacaklarını sözlerine ekledi. Tuncay, 'Türk olmaktan gurur duyuyoruz. Türk bayrağı dalgalandığında bizim duygularımız kabarıyor. Bir iki tane daha böyle projemiz var, inşallah daha güzeli olacak. Bu bir tecrübe diyelim, bundan sonraki inşallah daha iyi olur' diye konuştu.