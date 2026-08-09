Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi tarafından gerçekleştirilen programda Kur'an kursu öğrencileri ile cami cemaatine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programa Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ile İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen de katıldı. Programın ardından İl Müftüsü Dilek ile İl Müftü Yardımcısı Geçgelen, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Özbek ile bir araya geldi. Görüşmede eğitim öğretim faaliyetleri ile kurumlar arasındaki iş birliğine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, 'Türkiye Diyanet Vakfımızın gerçekleştirdiği bu tür programlar, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirirken öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla gönül bağlarımızı da pekiştiriyor. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunacak çalışmaları eğitim kurumlarımızla iş birliği içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.