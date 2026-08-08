Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, bir ailenin daha hayatına umut oldu. 5 yaşındaki Hazar Ali Sakman, yaklaşık bir yıldır aldığı dil ve konuşma terapisi sayesinde annesi Sinem Sakman'ın en büyük hayalini gerçekleştirdi. Uzun süre konuşmakta zorlanan minik Hazar Ali'nin ilk kez 'anne' demesi, ailesine unutulmaz bir mutluluk yaşattı.

'Sadece birkaç kelime söyleyebiliyordu'

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin dikkat çeken başarı hikayelerinden birinin kahramanı olan Hazar Ali'nin gelişim sürecini, annesi Sinem Sakman duygu dolu sözlerle anlattı. Gonca'dan önce oğlunun kendini ifade edemediğini belirten Sakman, 'Hazar Ali uzun süre sadece birkaç kelime söyleyebiliyordu. 'Anne' diyemiyordu. Bana bile farklı lakapla sesleniyordu. 'Abi', 'abla', 'gel', 'ver' gibi kelimeler dışında hiçbir şey söyleyemiyordu. İsteklerini hep işaret ederek anlatıyordu. Farklı destekler de aldık ama istediğimiz sonucu alamadık. Ta ki Gonca'ya gelene kadar' dedi.

'Sanki oğluma sihirli bir değnek değdi'

Yaklaşık bir yıl önce Gonca'da dil ve konuşma terapisine başladıklarını ifade eden Sakman, yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı; 'Buraya başladığımızda sadece birkaç kelime söyleyebiliyordu. Sonra hece hece çalışmaya başladılar. Zamanla kendi kendine kelime üretmeye başladı. Sanki oğluma sihirli bir değnek değdi. Şimdi şakır şakır konuşuyor. Kendini ifade edebiliyor, 'evet' demeyi de 'hayır' demeyi de biliyor. Ne zaman, nasıl konuşması gerektiğini öğrendi. Bu gelişimi görmek benim için tarifsiz bir mutluluk.'

'parkta onu anlamadılar'

Konuşamadığı dönemde oğlunun sosyal hayatta da zorlandığını anlatan anne Sakman, unutamadığı bir anısını da paylaşarak 'Bir gün parkta bir çocuk Hazar Ali ile oynamak istedi. Ama Hazar Ali konuşamayınca çocuk, 'Beni anlamıyor' dedi. O an çok üzülmüştüm. Oysa sağlık açısından hiçbir problemi yoktu. Sadece dil ve konuşma gelişiminde desteğe ihtiyacı vardı' dedi.

'İlk kez 'anne' dediği anı unutamıyorum'

En büyük hayalinin oğlundan 'anne' kelimesini duymak olduğunu söyleyen Sakman, o anı gözyaşlarıyla anlattı. Sakman, 'Bana hiç 'anne' dememişti. Hatta 'anneanne' dedi ama 'anne' demedi. Artık üstüne gitmemeye başlamıştım. Bir gün 'anne' dedi. Önce oyun sandım. Ama sonra 'Anne bak, anne' demeye başladı. O an anlatılmaz. Hayatımın en unutulmaz anlarından biri' diye konuştu.

'Gonca hem oğluma hem bize şifa oldu'

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin sadece çocuklara değil ailelere de umut olduğunu vurgulayan Sakman, 'Çocuğunuz kendini ifade edemeyince siz de onunla birlikte yıpranıyorsunuz. Gonca sadece oğluma değil, bize de şifa oldu. Hayatımıza dokundular. Böyle merkezlerin çoğalmasını çok istiyorum. Gerçekten çok ihtiyaç var' ifadelerini kullandı.

Bir yılda büyük gelişim

Hazar Ali'nin terapisti ise sürece ilişkin verdiği bilgide, 'Terapiye başladığında alıcı dil becerileri yaşına uygundu ancak ifade edici dil becerileri gerideydi. Yaklaşık bir yıllık düzenli çalışma sonucunda önemli ilerleme kaydetti. Artık kısa cümleler kurabiliyor, yaşadıklarını anlatabiliyor, oyunlara katılıyor ve akranlarıyla daha güçlü iletişim kurabiliyor. Çalışmalarımız devam ediyor' şeklinde konuştu.