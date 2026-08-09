İstanbul'da son günlerde yüksek sıcaklık ve nem etkili olurken, bugün şehrin üzeri gri bulutlarla kaplandı. Gün içerisinde sıcaklığın yaklaşık 28 dereceye kadar çıkması beklenirken, yüksek nem nedeniyle hava daha bunaltıcı hissediliyor. Meteorolojik tahminlerde hafta sonuyla birlikte kentte sağanak ve gök gürültülü yağış ihtimalinin de arttığı bildirildi. Beylikdüzü semalarında dronla kaydedilen görüntülerde, gri bulutlarla kaplanan gökyüzünde yüzlerce leyleğin göç ettiği görüldü. Sürü halinde uçan leylekler yüksek binaların ve yerleşim alanlarının üzerinde süzülürken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Avrupa ve Balkanlar'daki üreme bölgelerinde yaz dönemini geçiren leylekler, yavrularının büyümesinin ardından Afrika'ya doğru dönüş yolculuğuna başladı. Göç güzergâhı üzerinde bulunan İstanbul'da leyleklerin göçünün ağustos ayının ortalarından eylül ortalarına kadar yoğunlaşması bekleniyor. Yaz mevsiminin sıcak günlerinin ardından bugün kapalı gökyüzü ve yüksek nemin hâkim olduğu İstanbul'da leyleklerin oluşturduğu görüntü gökyüzünde dikkat çekici bir manzara oluşturdu.