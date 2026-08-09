Kaza, 5 Ağustos günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firuzköy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esenyurt istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yasak olmasına rağmen Mareşal Caddesi kavşağında U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden motosikletiyle gelen Ümit Karagözoğlu, otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü otomobilin üzerinden asfalt zemine savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücünün bir süre yol üzerinde oturduğu, çevrede bulunan vatandaşların ise yardımına koştuğu görüldü.

Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kavşağa girerek U dönüşü yapmak istediği, bu sırada karşı yönden gelen motosikletin araca çarptığı ve sürücünün çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerinden yola savrulduğu görüldü.

Motosiklet sürücüsünün bacağı ve çenesi kırıldı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bacağı ve çenesi kırılan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.