Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) ve FİBA Europe Cup’ta mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının medya gününde beİN Sports ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından teknik ekip ve oyuncularla yapılan çekimlerde keyifli anlar yaşandı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanlarının Muradiye Spor Kompleksinde düzenlenen medya günü keyifli anlara sahne oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) mücadele eden Manisa BBSK’nın medya gününde ilk olarak beİN Sports ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından teknik ekip ve oyuncularla video ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Yerel basın ve ajansların da yer aldığı medya gününde teknik ekip ve oyuncularla röportaj yapıldı.

Bu sezon FİBA Europe Cup’ta mücadele edecek olan yeşil-beyazlı Tarzanların Avrupa Kupası formasıyla da fotoğraf çekimi yapıldı.