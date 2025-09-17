Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Eskikaracakaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde olan Burak Ü. yönetimindeki 34 DBV 580 plakalı motosiklet, önünde seyreden sürücü Demir Y. yönetimindeki 06 GB 6925 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Öznur Alkan