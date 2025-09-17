

İnegöl Sosyal Güvenlik Merkezinden alınan verilere dayanılarak yayınlanan raporda 2020-2024 arası aktif çalışan sigortalılar, pasif emekliler ve Genel Sağlık Sigortasından yararlananların sayıları açıklandı.

SİGORTALI SAYISI DÜŞTÜ

Buna göre İnegöl'de 2024 sonu itibariyle aktif 4a'lı (SSK) çalışan sayısı bir önceki yıla oranla 2 bin 597 kişi azalarak 74 bin 242'ye geriledi.

4b'li (BAĞ-KUR) kişi sayısı ise bir önceki yıla oranla 54 kişi artarak 10 bin 812 kişiye yükseldi.

4c'li (Emekli Sandığı)olan kişi sayısı ise bir önceki yıla oranla 341 kişi azalarak 5 bin 365 kişiye geriledi.

Böylece 2024 yılı sonu itibariyle SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığına bağlı aktif olarak çalışan kişi sayısı toplamda 90 bin 419 olarak hesaplandı. Bu rakam 2023 yılında ise toplam 93 bin 303'dü.



İNEGÖL'DE EMEKLİ SAYISI ARTTI

İlçede ki emekli sayısında ise artış gözlemlendi.

2023 yılı sonunda 4a(SSK) pasif emekli kişi sayısı 33 bin 356 iken bu rakam 2024 yılında 35 bin 835'e yükseldi. EYT yasasının etkisiyle ilçede emekli sayısı bir yılda 2 bin 561 kişi arttı.

4b (BAĞ-KUR) emekli sayısı ise bir önceki yıla oranla 198 kişi artarak 9 bin 581 kişiye ulaştı.

4c(Emekli Sandığı) emekli sayısı ise bir önceki yıla oranla 72 kişi artarak 4 bin 540 kişiye çıktı.

Böylelikle SKK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığında pasif emekli olan kişi sayısı toplamda 49 bin 976'ya çıkmış oldu.



YEŞİL KARTLI SAYISI DÜŞTÜ

İlçede yeşil kartlı kişi sayısında da düşüş gözlemdi. Yayınlanan raporda 2023 yılı sonunda 4 bin 668 olan yeşil kartlı kişi sayısı 2024 yılı sonunda 3 bin 991'e geriledi.

Yine İsteğe Bağlı Genel Sağlık Sigortası yaptıran kişi sayısı da yine bir önceki yıla oranla 1.101 kişi azalarak 10 bin 354'e geriledi.