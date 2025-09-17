Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, dört dakikada bulduğu iki golle öne geçti. Ancak kaleci İrfan Can’ın yaptığı büyük hata sonucu uzatma dakikalarında kalesinde golü gören Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı.

4 Dakikada Öne Geçtiler

Fenerbahçe'nin gollerini 72. dakikada Nelson Semedo ve 76. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.

Beraberlik 09+3'te Geldi

Akdeniz temsilcisinin gollerini ise 18. dakikada İbrahim Kaya ve 90+3. dakikada Yusuf Özdemir attı.

Talısca Penaltı Kaçırdı

Sarı lacivertlilerde Anderson Talisca, 57. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Ertuğrul'u geçemedi.

Liderle Fark 4 Puan

Fenerbahçe, ligde puanını 11 yaparak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Alanyaspor ise 8 puanla 7. sırada yer aldı.