Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Sırp smaçör Bojana Milenkovic’i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Sırp oyuncu Bojana Milenkovic’i transfer etti. Fenerbahçe’den konuya ilişkin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgiler verilirken şu ifadeler kullanıldı:

"2013-2014 sezonunda Kızılyıldız ile profesyonel kariyerine başlayan başarılı oyuncu sırasıyla; Savino Del Bene Scandicci, Altay, CSM Volei Alba Blaj, Grupa Azoty Chemik Police, SC Prometey ve Nilüfer Belediyespor Eker formalarını terletti. 2014-2015 Sırbistan Kupası, 2015 Genç Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 2016-17 Sırbistan Ligi ve 2020-21 Romanya Ligi’nde ‘Sezonun en iyi smaçör’ ödülünü kazanan Milenkovic, 2023-2024 Ukrayna Süper Kupası’nda ise MVP ödülünün sahibi oldu.

Bojana Milenkovic’e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."