FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, TSİ 21.00’de Letonya’da bulunan Riga Arena’da Almanya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonada üçüncülük maçı ise Finlandiya ile Yunanistan arasında oynanacak.

Hedef şampiyonluk

A Milli Basketbol Takımı, Almanya maçıyla Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci kez final oynayacak. Milliler, 2001 yılında Türkiye’de düzenlenen turnuvada finalde Yugoslavya’ya 78-69 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, bu sefer turnuvayı şampiyon olarak tamamlamayı istiyor.

Almanya ise 1993 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşarken, 2005 yılında ikinci ve 2022’de de üçüncü oldu.

İki takımın turnuva yolu

A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu’nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde de Polonya’yı yenerek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, yarı finalde de Yunanistan’ı farklı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu’nda yer aldı ve 5’te 5 yaparak lider olarak çıktı. Almanya, son 16 turunda Portekiz’i, çeyrek finalde Slovenya’yı ve yarı finalde de Finlandiya’yı eleyerek finale yükseldi.

49. randevu

Türkiye ile Almanya, bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 19 kez parkeden galip ayrılırken, Almanya da 29 defa kazanan taraf oldu. İki ülke ilk kez 26 Haziran 1957 tarihinde Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı ve milliler 54-33’lük skorla kazandı.

Türkiye ile Almanya son olarak 5 Ağustos 2025’te 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlık sürecinde karşı karşıya geldi ve milliler parkeden 73-71 mağlup ayrıldı.

İki takım da 8’de 8 yaptı

Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken, bunu sonuçlara da yansıtan A Milli Basketbol Takımı finale yükseldi. Milliler, turnuvada çıktığı 8 karşılaşmayı da kazandı. Ay-yıldızlıların finaldeki rakibi Almanya da namağlup olarak finale çıktı.

İstatistiklerle iki takım

Avrupa Şampiyonası’nda A Milliler, 91.1 sayı, 37.0 ribaund ve 23.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Turnuvada Almanya ise 101.4 sayı, 40.1 ibaund ve 21.4 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 20.8 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, Almanya’da da Franz Wagner 21.1 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.