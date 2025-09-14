Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ)’nin tesisleri, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi’nin halk sağlığı derslerinde işlenen konulara kaynak oldu.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, SAÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini arıtma tesislerinde ağırladı. Halk sağlığı stajı kapsamında gerçekleştirilen saha gezisinde öğrenciler, suyun kaynağından musluklara ulaşma ve atık suyun arıtılma süreçlerini yerinde inceledi.

Hekim adayları, tesislerde yürütülen işleyişi ilgiyle takip ederek arıtma sürecinin halk sağlığı açısından taşıdığı kritik önemi uzmanlardan dinledi.

ATIK SUYUN DOĞAYA GÜVENLİ DÖNÜŞÜ

Eğitimin ilk durağı Karaman İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi oldu. Öğrenciler, evsel atık suların fiziksel, biyolojik ve mekanik süreçlerden geçirilerek nasıl arıtıldığını gözlemledi. Uzmanlar, arıtılan suların çevreye zarar vermeden doğaya güvenli şekilde geri kazandırılma yöntemlerini detaylı biçimde aktardı.

İKİNCİ BÖLÜMDE İÇME SUYU ARITILMA SÜRECİ ANLATILDI

Gezinin ikinci bölümünde Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ziyaret edildi. Burada, doğal kaynaklardan alınan suyun hangi aşamalardan geçerek temiz ve güvenli hale geldiği uygulamalı olarak gösterildi. Modern teknolojiyle donatılmış tesiste filtreleme ve dezenfeksiyon işlemleri öğrencilere ayrıntılı şekilde tanıtıldı.

“HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLİ BİR DENEYİM”

Hekim adayları derslerde edindikleri bilgileri sahada görme imkânı bulduklarını belirterek, “SASKİ tesislerindeki eğitimden son derece faydalı bilgiler edindik. İçme suyunun kalitesinin korunması ve güvenliği konusunda farkındalık kazandık. Karaman İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde atık suların güvenle arıtılarak doğaya deşarj edilmesinin çevreye ve ekonomiye katkı sağladığını yerinde gördük. Bizleri misafir ederek deneyimlerini paylaşan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

FARKINDALIĞIN ARTMASI İÇİN EĞİTİMLERE DEVAM EDECEĞİZ

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “SASKİ olarak yalnızca altyapı yatırımlarımızla değil, aynı zamanda eğitim faaliyetlerimizle de şehrimize değer katıyoruz. Geleceğin hekim adaylarını tesislerimizde ağırlayarak suyun insan sağlığıyla olan doğrudan bağlantısını yerinde gösterdik. Bu tür eğitim çalışmalarımızı sürdürerek hem gençlerimizin bilinçlenmesine hem de toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.” İfadeleri kullanıldı.