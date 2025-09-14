Fenerbahçe’nin bu sezon dikkat çeken transferlerinden biri olan Jhon Duran, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’dan kiralık olarak kadroya katılmıştı. Kolombiyalı futbolcu, Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı.

Sarı-lacivertli futbolcunun Trabzonspor maçı öncesinde yaptığı paylaşım taraftarları endişelendirdi. Tedavisini İspanya’da sürdüren Jhon Duran, koltuk değneğiyle çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Duran kısa süre sonra fotoğrafı silerken görüntü sosyal medyada gündem oldu.

NE ZAMAN İYİLEŞECEĞİNİ ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Golcü futbolcunun son durumu hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamaya yapmış ve "Jhon Duran sakat oynayamıyor. Duran, 2 hafta sonra sahalara dönecek" ifadelerini kullanmıştı.