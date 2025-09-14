Inter Miami, MLS’te deplasmanda Charlotte FC ile karşılaştı ve Lionel Messi’nin takımı sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın 30. dakikasında ise futbolseverleri üzen bir an yaşandı. Skor 0-0 devam ederken Inter Miami penaltı kazandı ve topun başına Lionel Messi geçti.

Lionel Messi'nin panenka vuruşunu ev sahibi takımın kalecisi Kristijan Kahlina çok rahat bir şekilde kurtardı. Messi'nin kötü vuruşu sosyal medyada da gündem oldu.

EN SON 2022’DE KAÇIRMIŞTI

Inter Miami formasıyla daha önce kullandığı üç penaltının tamamını gole çeviren Messi, son kez penaltı kaçırmasını 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’in Polonya ile oynadığı grup maçında yaşamıştı.