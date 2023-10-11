Mardinli İş insanı Mehmet Samsa, Avrupa Fair Play Hareketi (EFPM) jürisi tarafından 2022 Şeref Diploması ödülüne layık görüldü.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’de Nobel Ödülü alan Aziz Sancar’dan sonra bir isim daha dünyada kabul gören bir kurumdan ödül aldı. Avrupa Fair Play jürisi Türkiye’den 2022 yılı Fair Play Ödülünü Mardinli iş insanı Mehmet Samsa’yla birlikte üç isme verdi. Samsa ödülünü önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir törenle alacak.

Avrupa Fair Play Hareketi (EFPM) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin önerisi ile her yıl düzenlenen Avrupa Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananlarını açıkladı.

Fair Play ruhunu topluma yayma konusunda gösterdiği çabalarla tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye, bu alanda Avrupa Fair Play Hareketi EFPM’den 3 ödül kazandı. 2022 yılı ödüllerini belirleyen Katarina Raczova başkanlığındaki Avrupa Fair Play Ödül Jürisi, Türkiye’den aday gösterilen isimlerden üçünü Fair Play Şeref Diploması ile ödüllendirdi.

MARDİN’İ BİSİKLETLE TANIŞTIRDI

Türkiye Bisiklet Federasyonu eski Asbaşkanı Mehmet Samsa, Mardin halkını bisiklet sporu ile tanıştırarak, bu sporun o tarihi kentte sevilip, ülke çapında başarılı sporcular yetiştirilmesini sağladığı için bu ödüle layık görüldü.

ÖZEL ÇOCUKLARA İTHAF ETTİ

Şeref Diploması Ödülüne layık görülen İş İnsanı Mehmet Samsa, “Meslek hayatımın en özel ödülünü şahsımı, Fair Play Şeref Diploması ödülüne layık gören Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne şükranlarımı sunuyorum. Beni bu şeref ve onura layık görenlere teşekkür ediyorum. Bu ödülümü zor şartlar altında spor çalışmaları yaparak başarılar kazanan Türkiye’nin özel çocuklarına ithaf ediyorum”dedi.

TÜRKİYE’DE DE FARİ PLAY ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Samsa 2020 yılında da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Türkiye’de Fair Play ödülüne layık görülerek şeref madalyası verilmişti. Samsa’nın yanı sıra TMOK Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Korkmaz ve duayen Gazeteci Nezir Önal da Şeref Diploması ile ödüllendirildi.

ÖDÜL TÖRENİ BAKÜ’DE

EFPM Fair Play Ödülleri, 23-24 Kasım tarihlerinde Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenecek EFPM Kongresi sırasında düzenlenecek törenle takdim edecek. Uğur Korkmaz, Mehmet Samsa ve Nezir Önal, burada düzenlenecek törende ödüllerini alacaklar. Kongrede ülkemizi TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, EFPM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilge Donuk, EFPM Denetleme Kurulu Üyesi Remzi Yılmaz ve EFPM Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sevim Güllü temsil edecekler.

MEHMET SAMSA KİMDİR?

1977 yılında Mardin merkeze bağlı Ortaköy mahallesinde doğdu. Aslen Mardin merkezli ve Beytil Medeni ailesine mensup olan Samsa, ilk ve orta eğimini Ortaköy’de lise eğitimini ise Mardin’de tamamladı. Hayata erken atıldığı için üniversite eğitimine ara veren Samsa, sahibi olduğu firmalarla Irak, Gürcistan, Romanya, Dubai, Kuveyt başta olmak üzere çok sayıda ülkeye kendi ürettiği petrol sondaj kimyasallarını ihraç etmektedir. MÜSİAD, DEİK, İstanbul Ticaret Odası ve Mardin Ticaret Odasında aktif görevlerde bulunan Samsa, Arapça, Farsça, Kürtçe’yi iyi derecede, İngilizce ve Rusça’yı ise orta derecede biliyor. Evli ve 6 çocuk babası olan Samsa, bisiklet, paraşüt ve güreş sporunun Mardin’de sevilerek yapılmasını ve onlara verdiği desteklerle şampiyon sporcuların çıkarılmasını sağlayan sporcu dostu bir şahsiyet.