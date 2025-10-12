Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), suyun sürdürülebilir kullanımı ve tasarruf bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla başlattığı ‘Su Müfettişi’ eğitimlerine aralıksız devam ediyor. 16 ilçeyi barındıran eğitim programlarında çocuklara suyun önemi, doğal döngüsü ve evde uygulanabilecek tasarruf yöntemleri interaktif içeriklerle anlatılıyor. Son olarak Arifiye Kazım Karabekir İlkokulu öğrenicilerine, suyun doğadan musluklara ulaşana kadar geçirdiği süreç, yağmur suyu geri kazanımı ve tasarruf alışkanlıkları animasyonlarla aktarıldı. Eğitim sonunda öğrencilere ‘Su Müfettişi’ rozetleri takılarak çevrelerinde suyun doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaları için görev verildi. Rozetlerini sorumluluk bilinciyle takan çocuklar, suyun geleceğini koruyacaklarına dair söz verdi. Program sonunda öğrencilere teşvik amacıyla çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Kaynak: İHA