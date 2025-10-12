Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karapürçek’te inşa edilecek Sosyal Gelişim Merkezi projesinin temelinin gerçekleştirilecek törenle atılacağını açıkladı. Toplamda bin 300 metrekare alanda gerçekleştirilecek projenin içerisinde, 120 kişilik seminer salonu, 5 farklı eğitim sınıfı, çeşitli atölyeler, kreş alanı, kafeterya ve dinlenme alanlarıyla idari ofisler yer alacak. Alemdar, seçim vaatleri arasında yer alan projelerden birini daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 13 Ekim Pazartesi günü saat 16.30’da gerçekleştirilecek temel atma törenine tüm vatandaşları davet etti. Alemdar, "Şehrimizin merkezindeki bulunan imkanların, aynı şekilde ilçelerimizde de bulunmasına özen gösteriyoruz. Bu merkezimiz gencinden yaşlısına kadınından çocuğuna kadar herkese hitap edebilecek bir planlamayla inşa ediliyor. Eğitimden sanata, yaşama, kişisel gelişime, aile kurumuna kadar pek çok alanda hizmet verecek olan Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezimizin 13 Ekim Pazartesi günü temelini atıyoruz. İlçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA