Sakaryaspor’un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa yeni bir aday çıkmazken mevcut başkan Muhammet Kıratlı ve yönetimi göreve devam edecek. Kurulda bazı taraftarlar tepkilerini dile getirirken, Kıratlı ile yaşanan diyaloglar dikkat çekti.

4 Ekim tarihinde oy çokluğunun sağlanamaması sebebiyle ertelenen genel kurul, bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda saat 14.00’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından kulübün faaliyet raporu okunarak mevcut yönetim ibra edildi. Gündemin seçim maddesine geçildiğinde divan kuruluna başkanlık için herhangi bir adaylık başvurusu yapılmadı. Yeni bir liste sunulmaması sebebiyle mevcut başkan Muhammet Kıratlı ve yönetim kurulu görevine devam edecek.

Genel kurulda konuşan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, "Olağanüstü genel kurul kararı aldık ve Sakaryaspor’u daha iyi yerlere getirecek iş insanları, arkadaşlarımız varsa, bunun önünü açmak için aldık. Çok zor durumlarda geldik buralara. Kimsenin sahip çıkmadığı bir ortamda ‘Biz sahip çıkarız’ dedik. Hiçbir aday çıkmadığına göre, biz de bunu Valimiz Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar ile görüşerek değerlendireceğiz" dedi.

Taraftardan sitem: "Sabrımız kalmadı"

Genel kurulun ardından bazı taraftarlar, maddi destek göstermeyen kuruluşlara tepki göstererek sitem etti. Bu tepkilerin ardından taraftarın yanına giden Başkan Kıratlı, "Problem yok. Bugüne kadar kimsenin yapmadığını yaptık, şeffaf şekilde ne aldıysak, ne verdiysek açıkladık. Çok fazla konuşup bir yerleri deşmenin bir anlamı yok. Önemli olan Sakaryaspor’un menfaati. Bize ‘Yapamıyorsunuz’ dediler, biz de kongre kararı aldık. Burada birilerinin çıkması gerekirdi, açıklama yapması gerekirdi. Ben kongre kararı aldıysam bu, koltuk sevdalısı olmadığımızı göstermek içindir" dedi.

Bir taraftar ise, "Sezon başında herkes poz veriyordu, ama şimdi o poz verenlerin hiçbiri burada yok. Bizim sabrımız kalmadı. Damarımızla kimse oynamasın. Susuyorsak Sakaryaspor’a zarar gelmesin diye sustuk. Ama artık susulacak zamanda değiliz, her şeyin farkındayız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Ne zaman istenmezsek, çekiliriz"

Taraftarla kurulan diyalog sonrası Başkan Kıratlı, "Sakaryaspor sahipsiz kalmaz, illaki birileri çıkar. Ama bu süreçte biz buradayız. Bizi ne kadar isterseniz buradayız, ne zaman istemezseniz, yokuz" ifadelerini kullandı.