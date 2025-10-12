Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından milli kaleci Berke Özer’in, Bulgaristan maçı sonrasında İstanbul’a döndükten sonra kadroya alınmamasını gerekçe göstererek, kendi isteğiyle teknik ve idari ekibin izni olmaksızın kamptan ayrıldığını açıklaması sonrası Özer sosyal medya hesabından cevap verdi.

Takımın moralini etkilememek adına İstanbul’a dönüşte teknik ekibe düşüncelerini aktardığını ifade eden 25 yaşındaki kaleci, "A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı. Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurt dışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul’a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da ’teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni’ dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım. Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine, uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonumuzun parçası olmaktan her zaman onur duydum" diye konuştu.

"Her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyorum"

A Milli Takım’ın kariyerindeki en büyük gurur kaynağı olduğuna vurgu yapan Berke Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim için Milli Takım, kariyerimdeki en büyük gurur kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ay-yıldızlı forma için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımımızın formasını gururla temsil etmiş olan bir sporcu olarak, her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor ve yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."