Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ödülleri, Mardin’de sahiplerine verildi. Çeşitli kategorilerde 4'ü Türkiye'den 32 sporcu, spor adamı ve kuruluş ödül aldı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ve Mehmet Samsa’nın evsahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, ödül kazananları tebrik etti.

Mardin'in binlerce yıllık tarihiyle farklı etnik kökenlerin, dinlerin, dillerin, kültürlerin barış ve huzur içinde bir arada yaşadığı şehir olduğunu dile getiren Akkoyun, "Ecdadımızdan miras aldığımız huzur, kardeşlik ve hoşgörü kültürü bu toprakların en kıymetli hazinesidir. Adalet, dürüstlük, saygı ve hoşgörü 'Fair Play'in temelini oluşturur ve bu değerler Mardin'in yüzyıllardır yaşattığı kültürle örtüşmektedir. Yüzyıllardır süregelen Mardin'in bu kadim kültürü hoşgörü ve kardeşlik ruhuyla Avrupa Fair Play Birliğinin ödül törenine ev sahipliği yapmamız da son derece manidar ve anlamlıdır. Çünkü Fair Play sadece bir spor anlayışı değil evrensel bir insanlık değeridir." diye konuştu.

VALİDEN GAZZE VURGUSU Mardin ve Kudüs'ün kültürel yapısıyla "ruhları kardeş" şehirler olduğunu ifade eden Akkoyun, "Ancak bu benzerliğin yanında Mardin'de kardeşlik, hoşgörü ve huzur iklimi hakimken Kudüs'te, Gazze'de zulmün, açlığın ve salgın hastalığın silah olarak kullanıldığı, insanlık onuruyla bağdaşmayan zalim anlayış söz konusudur. Sözde özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından dem vuran ülkelerin İsrail'in zulmüne sessiz kalmaları da samimiyetsizliğin en bariz ifadesidir." dedi.

EFPM Başkanı Philippe Housiaux ise medeniyetler kenti Mardin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak "Fair-Play ruhuna sahip olan ve spora şeref katan kişilikleri ödüllendirmek elbette büyüleyici bir şeydir. Ancak yeterli mi? Hayır. Spor dünyası dünden çok daha fazla bugün dünyada barışın mimarı olmalıdır. Spor sayesinde barış içinde bir dünyada yaşamayı hayal edelim." ifadelerini kullandı.

Törende, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, EFPM Genel Sekreteri İoannis Psilopoulos ve organizasyonun sponsoru iş insanı Mehmet Samsa da konuşma yaptı.

MARDİN, FAİR PLAY RUHU İLE ÖNE ÇIKIYOR Mardin, tarihi ve kültürel zenginliğiyle Fair Play ruhunun en güzel örneklerini sunan bir şehir olarak dikkat çekiyor. İş insanı Mehmet Samsa, yaptığı konuşmada Mardin’in bu özelliğini vurguladı ve şehrin Fair Play değerlerini nasıl yaşattığını anlattı.

Samsa, Mardin’in binlerce yıllık geçmişiyle farklı dinlerin ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu belirtti. Bu toprakların hoşgörü ve karşılıklı saygının hüküm sürdüğü bir yer olduğunu ifade eden Samsa, Mardin’in misafirperverliği ve hoşgörüsünün, yüzyıllar önce iç içe olan evlerin başka bir evi gölgelemeyecek şekilde inşa edilmesiyle kendini gösterdiğini söyledi. Bu mimari anlayışın, Fair Play’in temel değerleri olan dostluk ve saygıyı en iyi şekilde yansıttığını vurguladı.

Mardin’in çeşitlilik ve birlikteliğinin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu belirten Samsa, farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşadığı bu mozaikin, çeşitliliğin birliktelik içinde nasıl bir zenginlik oluşturduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu çeşitliliğin, Mardin’in barış ve kardeşlik ortamını besleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Samsa, Mardinli gençlerin atalarından miras aldıkları Fair Play ruhunu geleceğe taşıyarak, barış ve dostluk dolu bir dünya için ilham kaynağı olduklarını belirtti. Gençlerin bu ruhu yaşatmaya devam edeceğine olan inancının tam olduğunu ifade etti.

2018 yılında aldığı Türkiye Fair Play Ödülü ile bu konuda bilinçlendiğini ve hayatının akışının bu ödülle birlikte değiştiğini belirten Samsa, 2023 yılında Bakü’de aldığı Avrupa Fair Play Şeref Diploması ödülü ile gururunun arttığını ve bu büyük ailenin bir parçası olduğunu hissettiğini söyledi.

Her yıl düzenlenen Fair Play organizasyonunun Mardin’de gerçekleştirilmesi için başvuruda bulunduklarını belirten Samsa, bu organizasyonun hem kentin Fair Play ailesini tanıması hem de Fair Play camiasının kenti tanıması açısından önemli olduğunu ifade etti. 5 Eylül’de Brüksel’de EFPM Başkanı Philippe Hoisiaux ve Avrupa Fair Play ailesinin Mardin ekibine gösterdiği sıcak ilginin, bu yolda ne kadar doğru bir adım attıklarını gösterdiğini belirtti.

Mehmet Samsa, Mardin’in Fair Play ruhunu yaşatan ve gelecek nesillere aktaran bir şehir olarak, bu değerlerin yayılmasına katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

TÜRKİYE'YE 4 ÖDÜL Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde 4'ü Türkiye'den 32 sporcu, spor adamı ve kuruluşa Avrupa Fair Play Birliği ödülleri verildi.

TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Avni Küpeli, etik değerlerin ve fair play ideallerinin korunması konusundaki fikirleri ve çabaları nedeniyle EFPM Fair Play Özel Ödülü'nü alırken spiker Orhan Ayhan ile TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Atilla Cömert, EFPM Şeref Diploması ödülünü aldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ise etik değerlerin ve sporda fair play ideallerinin teşviki için Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) Avrupa himayesinde verilen Fair Play Vox Ödülü'ne layık görüldü.

UNUTULMAZ ANLAR Törende yöresel müzikler eşliğinde davetlileri unutulmaz anlar yaşattı.

Arbane, reyhani ve halk oyunları ekibinin de ara ara sahne aldığı program yaklaşık dört saat sürdü. Davetlilere Mardin’e özgü acı kahve olarak bilinen mara ikram edildi.

ÖZEL HEDİYE VERDİ Program sonunda ev sahibi Mehmet Samsa tarafından Avrupa’dan gelen EFPM yöneticilerine özel bir teknikle resmedilen Mardin’in tarihi mekanlarına ait özel çalışılmış tablolarını hediye etti.

Samsa, Deyrulzafaran manastırında büyümüş ve burada ölen Bahe’nin resmini hediye ederken anlattığı gerçek hikayesi ise katılımcılara duygusal anlar yaşattı.