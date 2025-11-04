Türkiye Barolar Birliği, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde güncellemeye gitti.

Yeni düzenlemeyle birlikte maktu ücretlerde yaklaşık yüzde 36 oranında artış yapıldı. Buna göre, kamu kurumları ile özel veya tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlara ödeyeceği asgari ücret 33 bin TL olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında değişecek.

Ayrıca, dava türlerine göre maktu ücretler; asliye mahkemelerinde 45 bin TL, sulh hukuk mahkemelerinde 30 bin TL, tüketici mahkemelerinde ise 22 bin 500 TL olarak güncellendi.

Saatlik danışma ücreti 4 bin lira

Yeni tarifeye göre, ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda avukatlık maktu ücreti 65 bin TL’ye yükseltildi.

İcra dairelerinde yürütülen takipler için ücret 9 bin TL olarak belirlenirken, tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bu tutar 20 bin TL oldu.

Avukatların bürolarında verdikleri sözlü danışmanlık hizmeti için ilk bir saatlik ücret 4 bin TL, sonraki her saat için ise 1.800 TL olarak açıklandı. Çağrı üzerine gidilen yerlerde verilen danışmanlıkta ise bir saate kadar olan hizmet için 7 bin TL ücret ödenecek.

Ayrıca, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması karşılığında 8 bin TL, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi veya vasiyetname gibi belgelerin düzenlenmesi için ise 32 bin TL ödenmesi kararlaştırıldı.