“DAF” marka olduğu belirtilen ve adeta uzay aracını andıran tır, modern tasarımıyla görenleri hayrete düşürdü. Tırın, Kütahya Seramik’in sahibi Gürallar Ailesi’ne ait olduğu, değerinin ise yaklaşık 1 milyon Euro olduğu ifade edildi.



Tırın en dikkat çekici özelliği, dorsesindeki motorlu sistemlerle yana açılarak kısa sürede geniş bir konferans ve tanıtım salonuna dönüşebilmesi. Dünyada bu özellikte yalnızca üç adet tır bulunduğu, bunlardan birinin de dünyaca ünlü elektronik devi Samsung’a ait olduğu öğrenildi. İnegöl’deki seminerde katılımcılara ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve modern mantolama teknikleri hakkında bilgiler verilirken, vatandaşlar da tırın iç yapısını merakla inceledi.