



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Ekim ile biten haftada 12 milyar 936 milyon dolar azalarak, 185 milyar 506 milyon dolar oldu.



Brüt döviz rezervleri 6 milyar 435 milyon dolarlık azalışla 87 milyar 273 milyon dolardan 80 milyar 838 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 24 Ekim haftasında 6 milyar 502 milyon dolar azalarak 111 milyar 169 milyon dolardan 104 milyar 667 milyon dolara indi.

Kaynak: İHA