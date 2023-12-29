Bazı komplo teorisyenleri, Ay’da çekilen fotoğrafların Hollywood’da çekilen bir aldatmaca olduğuna inanıyor. Yani asla Ay’a gidilmediğini ve servis edilen fotoğrafların kaliteli bir Hollywood işi olduğu düşüncesindeler. Peki iddiaları doğru olabilir mi? Tabii ki hayır! Gelin, neden hayır dediğimizi anlatalım.

20 Temmuz 1969’da Apollo 11’in astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay’a ilk ayak izlerini bırakmak için Eagle Lunar Modülünden indiler. En azından bilinen bu, kimine göre ise tamamen aldatmacadan ibaret.

Bu düşüncede olanların kanıtları arasında, aydaki video ve görüntülerin hiçbirinde gökyüzünde yıldız olmaması da var. Hollywood yapımcıları böyle bir aldatmacayı hazırlarken(!) nasıl olur da bu kadar dikkatsiz olabilirler?

Bu düşüncede olanların kanıtları arasında, aydaki video ve görüntülerin hiçbirinde gökyüzünde yıldız olmaması da var. Hollywood yapımcıları böyle bir aldatmacayı hazırlarken(!) nasıl olur da bu kadar dikkatsiz olabilirler?

Açıklaması net aslında, kameraların ayarları yıldızları değil yüzeyi ve astronotları çekmeye odaklı.

Basit Bir Çekim Mantığı Diyebiliriz

Güneş ışığı altında bir arkadaşınızın fotoğrafını çekeceğiniz zaman, kamera ayarlarından diyaframı daraltıp toplanan ışığı azaltırsınız. Bunun sebebi arkadaşınızın daha iyi ve net görünmesi. Peki bu çekimi gece vakti yapacak olursanız? O zaman da diyaframı genişletip çekim için gerekli ışığı elde edersiniz.

Peynir Deyin Mr. Armstrong

Peki ayda bu durum tam olarak nasıl? Ayda gökyüzü siyahtır, bunun sebebi sürekli gece olması falan değil, Dünya’daki gibi ışığın yayılmasını sağlayacak bir atmosferinin olmaması. Tabi bu, Ayın her tarafı tamamen karanlık anlamına da gelmiyor. Belli saat dilimlerinde bazı bölgelerde Ay yüzeyi inanılmaz parlak oluyor. İşte, hakkında komplo teorileri üretilen çekimler de genelde bu bölgelerde yapılıyor.

Kameralar ise manzaradan en iyi şekilde yararlanmak için arka plandaki yıldızları es geçip sadece astronotlara ve Ay yüzeyine odaklanır. Yani sahtekarlık yok; olay tamamen kamera lenslerinin kullanımıyla ilgili.