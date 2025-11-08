Türkiye’nin üçüncü uzay yolcusu Gökhan Erdem, uzay yolculuğu sırasındaki tecrübelerini Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) çocuklarla paylaştı. Uzaya Süper Lig’de şampiyon olan takımların bayraklarını da götüren Erdem, uzaya çıkardığı Bursaspor bayrağını sergilenmek üzere GUHEM’e teslim etti.

Türk iş adamı Gökhan Erdem, bireysel girişimleriyle uzaya çıkan 3’üncü Türk oldu. Erdem, ABD’li uzay şirketi Blue Origin ile 3 Ağustos’ta yaptığı uzay yolculuğunda 6 kişilik mürettebatla birlikte 11 dakikalık yolculuğu başarıyla tamamladı. Yurda dönmesinin ardından yaşadığı tecrübeleri gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Erdem, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) destekleriyle Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) çocuklarla bir araya geldi. Yaşadığı uzay macerasını çocuklarla paylaşan Erdem soruları da cevapladı. Çocukların uzaya olan ilgisinin beklediğinden fazla olduğunu belirten Gökhan Erdem, "Program çok güzel geçti. Çocuklar gittikçe soruları zorlaştırdılar ve çok güzel sorular sordular. Çocukların şansı Türkiye’de GUHEM gibi bir bilim merkezinin olması. Çocuklar için büyük şans. Bu ortamlarda teknolojik ve dünyayı çok etkileyen uzay sektörüyle ilgili, bilimle ilgili şeyleri görmeleri çok kıymetli, çok önemli. Bu açıdan GUHEM’e teşekkür ediyorum. GUHEM’in tüm kurucularına, çalışanlarına, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Başkanı İbrahim Burkay’a GUHEM’i kurdukları için teşekkür ederim. Çocuklar çok güzel sorular sordular. Çok önemli noktalara bastılar. Bu da onların ne kadar dikkatli dinlediğini, ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor. Bu açıdan ben çok memnunum. Biraz daha vaktimiz olsaydı yine sorular devam ederdi ve bu beni çok mutlu etti. Beni yordular, güzel sorular sordular" ifadelerini kullandı.

Gezeravcı fırlatmada yalnız bırakmadı

Türkiye’nin ilk astronotu olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 18 gün geçiren Alper Gezeravcı’nın fırlatma anına kadar kendisine eşlik ettiğini belirten Erdem, "Türkiye’den uzaya giden üçüncü astronot ben oldum, bana kısmet oldu. Öncelikle Türkiye’de Cumhurbaşkanlığımızın başlattığı uzay programının meyvelerini gördükçe Alper Gezeravcı’nın uzaya gitmesinde hatta fırlatmasına da ben gitmiştim. Bir kere o programa ben çok inanıyorum ve çok destekliyorum. Türkiye’nin uzaydaki varlığı çok önemli. Uzayda birçok bilimsel araştırmalar yapılıyor. İletişim, uydular, güvenlik sistemleri, sayamayacağım kadar birçok faktör var uzayda. Bunların içerisinde, bu sektörün içerisinde ülkemizin çıkarları doğrultusunda olmamız mutlak ve şarttır. Burada da hızlı yol almamız gerekiyor. Çünkü çok hızlı ilerleyen ve teknolojik gelişmelerle de fırsatların çok büyüdüğü bir alan uzay. Çünkü bunları devlet programları desteklemezse buna güç yetmez. Daha sonra da özel sektörümüzün mutlaka uzaydaki araştırmalara, rekabete dahil olması gerekiyor. Bunun faydalarını uydularımızla görüyoruz. Haberleşme uydularımızla, savunma sistemimizle, her türlü birleştirici ve çok önemli. Alper ve Tuva’nın benim uzaya gitmemde, bu kararı almamda çok pozitif faydası ve etkisi oldu. İkisi de desteklediler. Hatta Alper Gezeravcı benim fırlatmama geldi. Bu da zaten bu işe olan ilgisini ve ülkemizin ilgisini gösteriyor. Ama bunlar uzun dönemli yatırımlara dönüşmeli. Uzaya yatırımın karşılığı her zaman hızlı olmayabiliyor. Çünkü sürekli para geri getiren bir mekanizma değil. Bu bir yatırım, bir bilim. Bilimde çok hızlı sonuç alamadığımız zamanlar olabiliyor. Ama bu alanda ülkemizin mutlaka daha inisiyatif kullanıp büyük yatırımlar yapması gerektiğinin hepimiz farkındayız ve yapılacağına da inanıyorum" şeklinde konuştu.

Uzaya çıkan Bursaspor bayrağı GUHEM’de sergilenecek

Uzay yolculuğunda yanında götürdüğü eşyalar arasında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor bayrağını da götürdüğünü belirten Erdem, "Ben uzaya giderken bize bir paket, istediğimiz eşyaları götürme hakkı vermişlerdi. Ben de yanımda birçok bayrak götürdüm. Yaklaşık 3 buçuk kiloluk bir ağırlık şansımız vardı. Ben Türk bayrakları ve Türkiye’deki şampiyon olmuş kulüplerin bayraklarını götürdüm. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor, Beşiktaş, Başakşehir’in bayraklarını götürmüştüm. Bursaspor bayrağını, Türk bayrağını ve uçuş armamı buraya sergilenmek üzere hediye edeceğim. Aynı zamanda da buraya bir geri katkıda bulunmak istedim" dedi.