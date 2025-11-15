

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 16 R 6190 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Polisi görünce dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler sürücünün peşine düştü. Sürücü İnegöl'den Bursa istikametine hızla kaçmaya devam etti. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, manevra yapınca kontrolden çıkan araç refüje çarpıp durdu. Ekipler sürücüyü araçtan inip kaçarken yakaladı. Babasının aracını habersiz alan sürücü Arda Y.(16)'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, dur ihtarına uyumamaktan, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeden 9 bin 267 TL, araç sahibine ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ