Uludağ Üniversitesi Otomotiv Topluluğu öğrencileri tarafından bu sene 4'üncüsü düzenlenecek olan OTTOSEM Otomotiv Zirvesi çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Tanıtımda, ilk elektrikli formula aracı UR-06E'de olmak üzere Türkiye de tek bulunan Alfa Romeo 4C ve ralli araçları da sergide yerini alacak. Zirveye katılacak firmalar arasında Mercedes-Benz, Bosh ve Oskim bulunuyor. Ayrıca Castrol Ford Team Türkiye pilotlarından Ali Türkan ve Castrol Ford Team Türkiye Co-pilotu Oytun Albayrak da programda yer alacak.

Geniş sponsor yelpazesi bulunan etkinlik 18 Kasım Salı günü saat 10.00'da Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA