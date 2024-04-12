İzmit Ayazma Mahallesinde çocuklar için inşa edilen futbol sahasında sona gelindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ayazma Mahallesine 21x36 ölçülerinde futbol sahası inşa etti. Sahanın sentetik çim serimini gerçekleştirilen ekipler, sahanın çevre duvarları, direnaj sistemi, alt yapısı ve gece aydınlatma çalışmasını tamamladı. Saha çevresini 6 metre yüksekliğinde galvaniz dikmeli çit ile çeviren ekipler, saha üzerini de delikli tampon tavan ağı ile kapattı. Saha yapılacak son rötuşların ardından hizmete girecek.