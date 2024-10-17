Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu’nun Kuyucak-Aydın arasındaki 70 kilometrelik son bölümünün trafiğe açıldığını açıkladı. Bu yeni kesimle birlikte yolculuk sürelerinin önemli ölçüde kısaldığını vurgulayan Uraloğlu, “Daha önce 1,5 ila 2 saat süren bu yolculuk artık sadece 55 dakikada tamamlanabilecek. Bu gelişme, sürücüler için büyük bir kolaylık sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira tasarruf yapmamıza olanak tanıyacak” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, açılışın bölge ekonomisi için de olumlu etkiler yaratacağını, ticaretin ve ulaşımın hızlanacağını belirterek, bu tür yatırımların Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edeceğini söyledi. Bakan, bu projeyle birlikte hem yerel halkın hem de iş dünyasının fayda sağlayacağını, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi elde edileceğini dile getirdi.