Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada, bölgedeki gerginliklerin artması nedeniyle İsrail ile İran arasında bir savaşın yüksek bir ihtimal olduğunu vurguladı. Bu tür bir çatışmanın yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi etkileyebileceğini belirten Fidan, “Bu duruma hem ülke hem de bölge olarak hazırlıklı olmamız büyük önem taşıyor. Diplomasinin yanı sıra güvenlik tedbirlerini de gözden geçirmeliyiz,” dedi.

Fidan, uluslararası toplumun bu tür olası çatışmalara karşı daha proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini de ifade etti. "Sadece askeri stratejiler değil, aynı zamanda diyalog ve müzakereler de bu süreçte kritik rol oynayacak. Barışçıl çözümler için her türlü çabayı göstermeliyiz," şeklinde konuştu. Özellikle bölgesel istikrarın sağlanmasının, hem Türkiye hem de komşu ülkeler için hayati bir öncelik olduğunu vurguladı.