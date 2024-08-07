Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 8’i çocuk 26 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-84’ ve Sahil Güvenlik botu ‘KB-119’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 8’i çocuk 26 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.