Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 3 bin adet fidan dağıtıldı.

Ayvacık Belediyesi Pazaryeri alanında düzenlenen etkinlikte ilk fidan Ayvacık Kaymakamı Salih Sak tarafından verildi. Pazaryerine kurulan stant ile vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ayvacık Orman İşletme Müdürü Nurullah Karagöl, "Bu yıl halkımızın fidan dağıtımına gösterdiği ilgi ve alakasından dolayı mutlu olduk. Burada vatandaşlarımıza çam fıstığı, selvi, defne, biberiye ve lavanta olmak üzere 3 bin fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz" dedi.