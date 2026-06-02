Darıca Belediyesi, 'kiralama yerine satın alma' modeli kapsamında tamamen öz kaynaklarıyla temin ettiği 5 yeni hizmet aracını envanterine dahil etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın göreve geldiği günden itibaren uyguladığı kiralama yerine satın alma politikası doğrultusunda belediye filosuna 5 yeni araç daha eklendi. Tamamı belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan araçlar, altyapı, üstyapı, fen işleri ve temizlik hizmetlerinde kullanılmaya başlandı.

Hayata geçirilen satın alma modeli sayesinde bugüne kadar yaklaşık 100 aracın belediye filosuna kazandırıldığı, kiralama giderlerini azaltan bu uygulamayla kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasının ve uzun vadede belediye bütçesinde önemli tasarruf sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tasarruf anlayışından taviz vermeden yatırımlara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kiralama yerine satın alma modelini benimsedik çünkü Darıca'nın kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı önemsiyoruz. Şimdi de tamamen öz kaynaklarımızla satın aldığımız 5 yeni hizmet aracını filomuza ekledik. Darıca'mıza daha hızlı, daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun.'