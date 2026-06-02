Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), hayata geçirdiği muhtar buluşmaları kapsamında, 2026-2030 dönemi stratejik yatırım planlarından operasyonel arıza yönetimine, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından hızlı iletişim kanallarına kadar birçok konuyu yerel yöneticilerle paylaştı.

Trakya genelinde kesintisiz ve kaliteli enerji arzı sağlamak amacıyla teknolojik altyapı ve modernizasyon çalışmalarını sürdüren TREDAŞ, sorumluluk sahasındaki muhtarlarla bir araya gelmeye başladı. Bölgenin kalkınmasına katkı sunmak ve hizmet ağını daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantılarda, şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerinin yanı sıra sahada yürütülen operasyonel süreçler hakkında bilgi verildi.

Geniş katılımın sağlandığı buluşmalarda, enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar ve planlanan projeler muhtarlarla paylaşıldı. Toplantılarda, 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek yatırımlar ile 2026-2030 dönemini kapsayan stratejik yatırım planları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Buluşmalarda ayrıca, enerji dağıtım süreçlerinde meydana gelebilecek arızalara müdahale yöntemleri ve süreç yönetimi ele alınırken, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sahadaki önemi vurgulandı. Muhtarların bölgelerindeki taleplerini ve sorunlarını daha hızlı iletebilmeleri amacıyla kullanılan Muhtar Hattı ve WhatsApp İhbar Hattı'nın çalışma prensipleri hakkında da bilgi verildi.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıların bölge için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, 'Faaliyetlerimizi sadece teknik bir elektrik dağıtım işi olarak görmüyoruz. Sanayicimizden çiftçimize, esnafımızdan hanelerimize kadar hayatın her anına dokunan geniş bir paydaş ekosisteminin parçasıyız. Muhtarlarımız sistemimizin en değerli çözüm ortağı ve TREDAŞ ailemizin ayrılmaz bir ferdidir. 'Muhtar Sürekli Enerji Buluşmaları' prensibiyle hareket ederek enerjimizi sadece kablolardan değil, sizlerin bize olan güveninden alacağız' dedi.