Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakaladı. 2 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Kösedere köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 11’i kadın, 10’u erkek, 8’i erkek çocuk, 8’i kız çocuk olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen yakaladı. Organizatörler S.K. ve N.Z. gözaltına alındı. Operasyonda S.K’ye ait traktör römorkünde 2 bot, 1 bot motoru ele geçirildi. Traktör, 2 bot ve bot motoru yedi emin otoparkına çekildi.

Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 37 kaçak göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.