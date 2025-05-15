Yer altındaki hareketlilik çevre illerde de hissedildi. Ankara, Kayseri ve Sivas gibi şehirlerde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Depremin ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar bölgeye yönlendirilerek saha taramalarına başladı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Vatandaşlar, sarsıntıyı sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla dile getirdi. “Ankara’da evde otururken sallandık”, “Kayseri’de yine sallandık”, “Avize fena sallandı” şeklindeki paylaşımlar dikkat çekti. Pek çok kişi geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yaşadıkları paniği dile getirdi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyururken, derinlik konusunda farklı veriler paylaştı. AFAD depremin yerin 18.73 kilometre altında gerçekleştiğini belirtirken, Kandilli Rasathanesi bu derinliği 6.9 kilometre olarak açıkladı.

Depremin ardından bölgeden olumsuz bir haber gelmemesi rahatlatıcı olurken, yetkililer gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.